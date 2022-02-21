【失業率】最新失業率維持3.9%　第五波疫情令勞工市場受壓

政府統計處今日（21日）發表最新勞動人口統計數字，2021年11月至2022年1月的失業率為3.9%，與2021年10月至12月的數字相同。就業不足率則由1.7%上升至1.8%。

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勞福局局長羅致光評論指，本地第五波疫情開始令勞工市場受壓，又認為最近本地疫情惡化，將會為勞工市場帶來進一步壓力。

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與上期比較，在2021年11月至2022年1月期間，各行業的失業率變動不一，上升主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業，而下跌則主要見於製造業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業。就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業。

失業人數由143,300人下跌至135,200人，減少約8,100人。同期的就業不足人數則由66,800人上升至69,800人，增加約3,000人。

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