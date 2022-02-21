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英女子「被離婚」12年才得悉 丈夫再婚兼育有子女

環球社會熱點 17:30 2022/02/21

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英國有女子與丈夫分居多年，但一直沒得知自己已「被離婚」12年，丈夫甚至與另一名女子再婚及育有孩子。由於妻子聲稱在不知情情況下離婚，法院已擱置二人離婚申請。

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英國家庭法院最近公布一宗裁決，男子Kewal Randhawa及女子Rachpal於1978年註冊結婚，其後在2009年分居，但二人仍以夫妻身份參加家庭活動。

丈夫於2010年1月向法院申請離婚，理由是妻子不合理行為，導致婚姻已無法挽回，並在4月獲批。丈夫同年女性再婚並與她育有一子。

去年舉行為期8日的聽證會上，Rachpal聲稱在不知情情況下「被離婚」，而且沒有簽署任何離婚文件。但Randhawa否認其指控，表示Rachpal有參與過程，但出於文化原因，二人對離婚保密。

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法官最終裁定，Rachpal的離婚簽名屬偽造，亦未得悉已離婚，而丈夫是唯一有動機確保順利離婚的人，會採取任何行為實現目的。

法官指沒有直接證據表明丈夫偽冒妻子簽名，亦認為他無法提供有效筆跡的解釋是不可信，但最終擱置二人離婚申請。

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責任編輯：郭麗明

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