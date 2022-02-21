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【防疫抗疫基金】提供一次性10萬元津貼 遊樂場所牌照持有人資助計劃周三起接受申請 截止日期為3月8日

理財智慧 17:35 2022/02/21

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政府日前推出第6輪「防疫抗疫基金」，以支援受疫情和收緊社交距離措施後重創的行業。康樂及文化事務署今日（21日）表示，遊樂場所牌照持有人資助計劃於周三（23日）開始接受申請，提供一次性10萬元津貼。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

發言人表示，資助計劃為每間根據《遊樂場所規例》（第132BA章）發出牌照的桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場，提供一次性10萬元津貼，目的旨在為疫情和政府所推行收緊社交接觸措施，而業務受到直接影響的合資格牌照持有人提供資助。

凡持有由康文署署長根據《遊樂場所規例》（第132BA章）發出的有效遊樂場所牌照的人士均符合申請資格。合資格的持牌人可向康文署轄下的牌照及檢控小組遞交申請。截止申請日期為3月8日。康文署在收到填妥的申請表格及相關文件後，一般可於截止申請日期約2星期後分批發放津貼。申請表格及申請指引會以郵寄方式寄予每個牌照持有人，亦可從康文署網頁下載。

 

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責任編輯：羅浩濂

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