【大灣區航空】大灣區航空獲發牌、可營辦104條客貨運航線　國泰：疫情前已與逾百同業競爭（第二版）

▲ 大灣區航空獲發牌 經營104條客運及貨運航線

空運牌照局就大灣區航空有限公司提出經營編定航空服務的申請，決定發出牌照，有關牌照自今日（2月21日）起生效，至2027年2月20日。由內地富豪黃楚標牽頭成立的大灣區航空籌備多時，籌備期間已委任國泰港龍前行政總裁丘應樺加盟。

隨大灣區航空獲得牌照，公司將是國泰 （00293） 旗下國泰航空、HKExpress香港快運和海航投資的香港航空後，香港第4家民航航空公司。

空運牌照局表示，根據發出的牌照，大灣區航空有限公司可營辦編定航程的104條航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場。

港府：反映市場對香港航空業的發展前景充滿信心

正當香港執行最嚴格航空檢疫安排之際，港府表示，歡迎空運牌照局的決定。大灣區航空取得營運牌照，反映市場對香港航空業的發展前景充滿信心。

港府表示，相信大灣區航空將為市場提供更多元化的航空服務，有助進一步強化香港以至粵港澳大灣區與世界各地之間的航空交通連繫，對鞏固香港作為國際航空樞紐的地位起積極作用。



港府續指，會繼續與航空業界做好防疫抗疫工作，同時為航空業界復蘇做好準備，期望在疫情過後與社會各界一起重新出發，共同推動本港經濟發展重回正軌。

國泰航空：疫情前已與逾百航空公司競爭 對大灣區發展樂觀

國泰航空就指，知悉空運牌照局的決定﹐重申航空業向來競爭激烈，國泰航空在疫情前與逾百家航空公司競爭，而繁盛及蓬勃的航空服務市場對香港作為領先的國際航空樞紐至關重要，會繼續致力維持香港的重要航空聯繫。

國泰航空續指，儘管航空業目前的經營環境充滿挑戰，對香港以及整個大灣區帶來的機遇十分樂觀，相信隨著區內經濟持續發展，商務及休閒旅遊均有龐大的增長潛力。

（第二版更新港府、國泰聲明）

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