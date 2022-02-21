【第五波疫情】多款智能手錶可檢測血氧含量　小米手環6最平只需299元

▲ 多款智能手錶可檢測血氧含量 小米手環6最平只需299元

本港第五波疫情形勢持續嚴峻，不少確診新冠的患者仍需在家等候送院。有專科醫生建議，為留意病情是否進一步惡化，患者可以密切觀察自身血液含氧量等徵象。不過，有部分地區價位在數百元左右的血氧儀已出現斷貨情況。

除血氧儀外，現時市面上不少智能手錶，包括小米 （01810） 、蘋果（美：AAPL）等產品，都已經配備血氧檢測功能，部分的價格亦較血氧儀更平，最平的小米手環僅需299元。

不過，需要注意的是，這類穿戴式智能手環並非醫療器材，適合身體狀況良好的人士，用以輔助檢視身體狀況之用，並不能用作取代血氧儀的檢測。

可檢測血氧量的智能手錶價格對比表

智能手錶 價格（港元） 小米手環6 299 榮耀 Band 6智能手錶 329 榮耀 Watch ES 智能手錶 599 三星電子 Galaxy Watch 4 2098 Fitbit SENSE 智能手錶 2348 蘋果 Watch Series 7 3199

呼吸系統科專科醫生梁子超早前曾指，因患肺病時紅血球或未能與氧氣結合，新冠患者的血液含氧量可能會較正常人低，若血氧含量持續下降，患者可能會有缺氧、猝死等風險。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

相關文章：【第五波疫情】商界輪流宣布支援抗疫工作 累捐近2.7億款項及物資 一文看清企業最新舉動（不斷更新）

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間 一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）