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【品味家居】玄彬孫藝珍2,600呎新婚房曝光 純白別墅外觀低調內部豪華

理財智慧 17:50 2022/02/21

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韓國演員玄彬與孫藝珍因《愛的迫降》「撻着」，成為現實中情侶，兩人日前在社交平台宣布婚訊。根據韓媒報導，二人將搬到玄彬買下、位於京畿道九里市新建的一層一戶的棟樓式豪宅Walkerhill Podo Ville，總面積約2,600呎，市價為48億韓元（約3,100萬港元），早前有設計公司和設計師曝光豪宅內部的裝潢，別墅外觀為純白色，十分低調，而內部卻十分豪華，十分很有時尚感。

這棟位於九里市的Walkerhill Podo Ville，是一棟4層高頂級別墅公寓，一層一戶，而玄彬家則位於該棟4樓頂樓的Penthouse。由於九里市處於首爾近郊半山坡上，交通方便、環境優雅、隱私度高，又是古代王宮遺址集中地，可遙望漢江、坐山臨水，非常宜居。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

單位的室外景觀方面，不僅有絕佳景致，更有超寬敞的陽台，還有2層樓梯，視野不但可以遠眺漢江，半山坡的山景更遼闊到令人舒暢身心。

據指玄彬非常重視新屋的設計，更用了近半年的時間裝修。室內設計方面，由於是頂樓，不僅室內空間面積寬廣，客廳的採光良好，高樓底加上四面環繞的大片玻璃落地窗，客廳旁緊接著深色系的開放式廚房，以及大理石色系的中島式餐桌，格局相當大氣時尚。而主人房亦不僅有超大電視，超長形間隔的主人房浴室，還有超級寬敞的衣帽間。

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責任編輯：龍紀瑩

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