  • 10°C
香港時間 : 2022221日 (一) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】疫市豪宅破頂成交　帝琴灣三房1,565萬沽　創同類單位新高價

股樓投資 17:05 2022/02/21

分享：

疫情之下樓市受挫，但最近有屋苑竟錄破頂成交。中原地產陳鴻霆表示，受第五波疫情影響，樓市交投略為放慢。市場新近錄馬鞍山帝琴灣凱弦居6座中層G室，單位實用面積1,031平方呎，3房連套房間隔，開價約1,600萬元，議價後連車位以1,565萬元易手，實用平均呎價15,179元，屬同類單位新高價。

陳鴻霆指，原業主於2018年以1308萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位賬面獲利約257萬元離場，單位升值約19.6%。

資料顯示，帝琴灣位於西沙西沙路533號，由新地發展，1998年起入伙，樓齡約24年屋苑共有26座，提供972伙實用面積由1,031至2,195平方呎的單位。

【二手樓價】疫市豪宅破頂成交 帝琴灣三房1,565萬沽 創同類單位新高價【下一頁  

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映︰【青姐話】疫情無限 唯有等V彈 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】業主減價促銷　高層有裝修兼望海景　造價貼近望內園單位
2022/02/18
【有相睇】業主減價促銷　高層有裝修兼望海景　造價貼近望內園單位
【有相睇】租客簽兩年「死約」換平租　低市價一成租盈暉臺企理三房
今日
【有相睇】租客簽兩年「死約」換平租　低市價一成租盈暉臺企理三房
【有相睇】內地客4750萬沽西半山豪宅　6年帳面蝕近900萬
今日
【有相睇】內地客4750萬沽西半山豪宅　6年帳面蝕近900萬
【有相睇】遇靚裝屯門私樓感忐忑　原本想等多陣　終怕執輸　深夜送訂予業主
今日
【有相睇】遇靚裝屯門私樓感忐忑　原本想等多陣　終怕執輸　深夜送訂予業主

你可能感興趣

【有相睇】業主減價促銷　高層有裝修兼望海景　造價貼近望內園單位
17:30 2022/02/18
【有相睇】業主減價促銷　高層有裝修兼望海景　造價貼近望內園單位
【有相睇】租客簽兩年「死約」換平租　低市價一成租盈暉臺企理三房
今日 15:49
【有相睇】租客簽兩年「死約」換平租　低市價一成租盈暉臺企理三房
【有相睇】內地客4750萬沽西半山豪宅　6年帳面蝕近900萬
今日 16:41
【有相睇】內地客4750萬沽西半山豪宅　6年帳面蝕近900萬
私人屋苑 凱弦居 帝琴灣 豪宅 中原地產

上一篇文章

【有相睇】遇靚裝屯門私樓感忐忑　原本想等多陣　終怕執輸　深夜送訂予業主

下一篇文章

批評麥當勞養豬手法不人道　「華爾街狼王」爭取董事會席位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
【抗疫優惠】用麥當勞App嗌麥麥送 滿$120即送價值$199洗手液機套裝 晚上6時-12時訂餐滿$100可免運費
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【全球疫情】95歲英女王伊利沙伯二世　確診新冠肺炎仍能履行簡單職務
【全球疫情】95歲英女王伊利沙伯二世　確診新冠肺炎仍能履行簡單職務
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
【小米1810】小米旗下天星數科傳重整業務 消費貸款轉移同系公司營運
【小米1810】小米旗下天星數科傳重整業務 消費貸款轉移同系公司營運
【有盈退休】曾智華：阿婆突然走得快 背後肯定有古怪
【有盈退休】曾智華：阿婆突然走得快 背後肯定有古怪
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款