【二手樓價】疫市下破頂成交　帝琴灣三房1,565萬沽　創同類單位新高價

疫情之下樓市受挫，但最近有屋苑竟錄破頂成交。中原地產陳鴻霆表示，受第五波疫情影響，樓市交投略為放慢。市場新近錄馬鞍山帝琴灣凱弦居6座中層G室，單位實用面積1,031平方呎，3房連套房間隔，開價約1,600萬元，議價後連車位以1,565萬元易手，實用平均呎價15,179元，屬同類單位新高價。

陳鴻霆指，原業主於2018年以1308萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位賬面獲利約257萬元離場，單位升值約19.6%。

資料顯示，帝琴灣位於西沙西沙路533號，由新地發展，1998年起入伙，樓齡約24年屋苑共有26座，提供972伙實用面積由1,031至2,195平方呎的單位。

【多圖】單位有特色設計兼新淨雅致 租金合心水即火速承租 柏慧豪園頂層戶呎租26.1元【下一頁】

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