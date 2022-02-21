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【有相睇】遇靚裝屯門私樓感忐忑　原本想等多陣　終怕執輸　深夜送訂予業主

股樓投資 17:20 2022/02/21

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二手樓價持續下跌，吸引不少買家入市。有來自元朗區的買家，近期到屯門景峰豪庭睇樓，喜遇靚裝單位，原本想要多些時間考慮入市，但怕錯失機會，故即晚決定入市。

    點擊圖片放大
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美聯物業何燕煌說，屯門景峰豪庭1座低層B室，實用面積508平方呎，兩房靚裝單位，吸引一名元朗區睇樓客，並即場還價至563萬元，實用呎價約11,083元。代理指，買家原本決定再考慮，但其後擔心「減價筍盤唔等人」，所以即晚決定入市，深夜將訂送到業主手中。從代理提供的相片可見，單位有新淨裝修。

資料顯示，原業主於2016年6月以約340萬元購入上述物業，現帳面獲利約223萬元萬元，持貨約6年，物業期內升值66%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 景峰豪庭 元朗 美聯物業

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