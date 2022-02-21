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【美國加息】通脹持續高企 摩通料聯儲局連續加息9次

環球政經 18:35 2022/02/21

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美國通脹創新高，摩根大通經濟學家預計，聯儲局可能會在連續9次在會議上加息25個基點，以抑制通脹。

以Bruce Kasman為首的經濟學家在一份研究報告中表示，預計聯儲局將在接下來的9次會議中每次加息25個基點，貨幣政策將在明年初接近中性。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

Bruce Kasman表示，強勁的經濟增長、成本壓力和私營企業之間可能存在「反饋循環」，即使當前能源價格壓力消退，但這種循環仍將繼續。報告寫道，聯儲局的政策轉變會令美國以至全球的經濟增長放緩。

美國一月消費者物價指數（CPI）年增7.5％，是自1982年以來的最大漲幅，其他華爾街大行亦上調對聯儲局加息預測。高盛預計聯儲局今年將加息7次，高於此前預測的5次。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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貨幣政策 加息 美國聯儲局 美國 通脹 CPI

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