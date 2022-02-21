【疫苗通行證】安心出行新增返回場所功能　方便進出商場食肆毋須再掃碼

本周四（24日）本港正式實施「疫苗通行證」，市民進入商場、餐廳、超市及街市等處所，必須接種至少一劑新冠疫苗。《安心出行》手機程式近日推出最新的3.1.0版本，當中新增的「返回上一個場所」功能，相信是為了方便市民離開位於商場內的處所時，毋須重新在商場重新掃碼。

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3.1.0版本的《安心出行》，提供了四項更新內容，包括「於進入場所頁面以紅色二維碼表示沒有儲存接種紀錄」、「於進入場所頁面新增『返回上一個場所』按鍵」、「於設定頁面新增『檢查更新』連結」，以及「改善介面和復修錯誤」。

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記者將iOS版本的《安心出行》升級至3.1.0版本後，實測過「返回上一個場所」功能。記者先進入商場掃碼，其後進入商場內餐廳再掃碼，在餐廳畫面底部會看到「返回上一個場所」的選項，按下即會彈出確認視窗，詢問是否返回商場。確認後即會自動掃描商場的二維碼，登入時間亦會重新計時。當檢查出行紀錄時，會看到三段（商場、餐廳、商場）不同的登入紀錄。

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責任編輯：嚴浩文