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【香港經濟】本港失業率持平在3.9%　餐飲服務活動業失業率升至6.2%

宏觀解讀 16:49 2022/02/21

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本港最新整體失業率持平在3.9%，惟餐飲服務活動業的失業率升至6.2%。

政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字顯示，2021年11月至2022年1月經季節性調整的失業率為3.9%，與2021年10月至12月的數字相同，亦較市場預期的4.1%為佳。值得留意的是，統計處公佈的就業數據截至上月底止，未能完全反映最新疫情惡化對經濟之打擊。

勞工及福利局局長羅致光表示，本地第五波疫情開始令勞工市場受壓。雖然2021年11月至2022年1月經季節性調整的失業率維持於3.9%，與2021年10月至12月相同，但同期就業不足率轉為上升0.1個百分點至1.8%。總就業人數轉為減少4200人至367.65萬人，而勞動人口進一步減少12300人至381.17萬人。

就業不足率微升

按行業分析，餐飲服務活動業的失業率期內升0.3個百分點至6.2%，藝術、娛樂及康樂活動業的失業率上升1.3個百分點至5.3%，因本地疫情在今年1月惡化，阻礙了這些行業的活動。另一方面，多個其他行業的失業率繼續下跌，當中製造業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業的跌幅較為顯著。就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業。

展望未來，羅致光料最近本地疫情惡化將會為勞工市場帶來進一步壓力。第六輪「防疫抗疫基金」的措施應能提供一些支援，估計將惠及6.7萬個企業、4萬架交通工具的營運者和75萬名人士。

另外，勞工處在2021年11月至2022年1月平均每月錄得約9.7萬個來自私營機構的空缺，按年上升81.2%，較2021年10月至12月的平均數字下降9.6%。

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