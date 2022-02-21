【美國加息】加息時應如何部署？　摩根資管拆解過去加息周期內風險資產表現

美國3月加息已是市場共識，但如何在加息周期下部署才是最關鍵，投資者不妨參考歷史數據，或可帶來投資啟示。摩根資產管理環球市場策略師Clara Cheong表示，自1970年代起，風險資產在儲局多次加息周期均能夠帶來正回報，其中環球股票為贏家，周期股及價值股在歷史上平均會跑贏防守股及增長股，同時，大宗商品在加息周期首3個月亦會表現強勁。

摩通料聯儲局連續加息9次，看【下一頁】

摩根資管指，雖然通脹會在今年底前放緩，但市場已迅速反映今年儲局加息近7次的預期，以遏通脹持續高企。Clara Cheong指，現時高通脹主因來自商品及能源，預計對經濟重啟敏感行業如新車和二手車的的商品通脹及能源價格會放緩，因為供應鏈限制將在今年內逐漸消退。

儲局從極度寬鬆的立場轉向，但整體增長仍然相對強勁，金融環境仍然寬鬆。摩根資管預計，在儲局謹慎加息的情況下，經濟增長將繼續得到支持，除非像1980年代儲局為抗通脹時期那樣大舉加息。

籲加倉環球股票 趨平衡配置

該行建議，加倉環球股票以分散美國股票風險，並且要選擇性地配置增長及價值股，因價值股在長期的加息周期中會跑贏，但在較近期的加息周期中，價值股表現相對較弱，故更需平衡配置，也可策略性地配置周期股，例如銀行股。

另外，隨著今年全球各個經濟體逐漸恢復正常，該行預計商品需求將保持強勁，供應短缺和地緣政治緊張局勢將使大宗商品價格保持穩定，但提醒考慮以商品多樣化應對不良通脹。

信貸方面，摩根資管指，歷史數據顯示，在過去加息周期中，美國信貸則好壞參半，美國高收益利差回報在加息周期中實現小幅正回報，但美國投資級別的利差回報為負。該行更傾向於股票而非信貸。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

相關文章：【美國加息】摩通：料聯儲局連續加息9次 政策轉變或累及經濟、為全球金融市場最大威脅