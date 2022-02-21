【ESG】5大ESG基金熱賣 專家拆解3玄機

▲ 去年吸金最勁的5隻ESG基金，共吸資逾1100億元。

綠色投資概念愈見歡迎，相關產品持續受市場追捧，據晨星的最新統計，去年淨流入額最高的5隻ESG（環境、社會及管冶）零售基金，共吸金141.63億美元（折合逾1104億港元），包括貝萊德兩隻產品，專家拆解綠色基金受捧，主因是專攻環保及可持續發展等大熱主題。

晨星回應本報查詢指，截至去年底吸金最勁的5隻ESG基金，包括：

1、貝萊德全球基金旗下永續能源基金，去年淨流入額為34.27億美元，這冠軍產品自2002年成立，截至去年底的資產值為83.49億美元。

2、第2大吸金額也是貝萊德全球基金旗下靈活綜合資產基金，去年吸資33.55億美元。

3、第3隻受捧是百達旗下全球環保機遇基金，去年吸26.87億美元。

4、而第4隻受歡迎產品是聯博旗下環球可持續趨勢基金，去年吸25.69億美元。

5、第5隻熱賣產品是施羅德環球基金系列旗下環球氣候變化基金，去年吸21.25億美元。

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光大證券國際基金策略師梁健兒回應本報查詢指，上述5隻熱賣基金的主因有3，首先，多隻基金主打環保及可持續發展主題，近年投資者對相關投資主題的需求急升；其次，以上基金的成立年期較長，具往績參考。同時基金表現不俗，5隻基金均取得晨星4星或5星評級；另外，現市況下，5隻基金均是投資環球市場，又以歐美股市為主，當中4隻為股票基金，只有1隻是多元資產基金。

梁健兒補充，在一眾熱捧產品中，比較看好貝萊德ESG多元資產基金 （靈活綜合資產基金），主要由於歐美股市近月較波動，平衡基金有助分散風險，雖然美國加息及縮表預期加快，不利債券部分的表現，惟相信現估值已反映相關因素。

另方面，業界續搶推ESG新基金，證監會於1月份批准4隻ESG產品，包括貝萊德3隻，分別為貝萊德靈活策劃旗下保守型基金、增長型基金，以及適中型基金。另一隻為施羅德可持續發展股債收息基金。去年12月已有8隻ESG基金過關，法巴佔4隻、首源投資佔3隻，以及滙豐（HSBC）環球投資旗下環球股票可持續健康護理基金。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪