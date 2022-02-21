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【有相睇】內地客4750萬沽西半山豪宅　6年帳面蝕近900萬

股樓投資 16:41 2022/02/21

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二手樓市近期屢錄蝕讓成交，就連西半山豪宅亦有蝕讓買賣。市場消息指，西半山璈珀一個三房單位日前大劈價出售，業主帳面蝕讓約871萬元。

    點擊圖片放大
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區內代理透露，西半山單幢豪宅璈珀高層D室，實用面積1,636平方呎，三房間隔，望山景，業主為內地客，原叫價5,500萬元放盤，日前減價750萬元，終以4,750萬元易手，實用呎價約29,034元。值得留意的是，該內地客於2016年以約5,621萬元購入上址，換言之持貨6年，現帳面蝕約871萬元。若連稅、代理買賣佣金等支出計，估計需要損失逾1,200萬元。

不過，業主買入單位時附有一個車位，並於2017年以約480萬元易手，雖然扣減相關金額後，可抵消部分損失，但仍要蝕逾700萬元。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 豪宅 西半山 璈珀

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