【新股IPO】金茂服務成功闖關 每持有66.2股中國金茂股份可獲分派1股金茂服務

由中國金茂（00817）分拆上市的金茂服務已成功通過上市聆訊，中國金茂表示，中國金茂夜晚發表通告指，董事會將向合資格股東，以實物分派方式，派發合共近1.92億股金茂服務股份，相當於每持有66.2股中國金茂股份，則可獲分派一股金茂服務股份，中金及匯豐為聯席保薦人。

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金茂服務去年首三季的收入達10.49億元人民幣，按年增長57.6%；期內利潤達1.09億元人民幣，按年增長105%。

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根據金茂服務資料顯示，截至去年9月底公司在管總建築面積約為2320萬平方米，合約建築面積達4570萬平方米，涵蓋中國22個省、自治區及直轄市，合共47座城市，當中67.8%位於中國一二線城市。

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記者：張以正