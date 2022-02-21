【Google】太凍罷工？　Nest Cam、Doorbell低溫下現充電困難

▲ Google網路雲端攝影機Nest Cam及智能門鈴Doorbell，近日被爆出現充電困難的情況。

Google網路雲端攝影機Nest Cam及智能門鈴Doorbell，近日被爆出現充電困難的情況。Google在一份支援文件中確認，兩款裝置在極低溫的情況下，會出現充電緩慢，甚至不能充電的問題。Google亦針對該問題，為用戶提供解決方法。

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Google表示，設有內置電池的Nest Doorbell及Nest Cam，如果電池內還有電的話，可以在攝氏零下20度的溫度下運作，但無法在攝氏零度以下的溫度中充電。此外，電池在嚴寒天氣中，電量流失的速度也會加快。在接近零下20度時，裝置的可用時間可能只有平日的一半。

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為解決裝置電池在嚴寒天氣下出現異常的問題，Google建議用戶可以開啟「Home app」，查看裝置的狀態。如果顯示「充電暫停」或「充電緩慢」，很有可能是受到低溫影響，用戶可考慮將裝置帶進室內充電。

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責任編輯：廖淑瑩