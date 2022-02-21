  • 10°C
香港時間 : 2022221日 (一) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google】太凍罷工？　Nest Cam、Doorbell低溫下現充電困難

科技 16:51 2022/02/21

分享：

Google網路雲端攝影機Nest Cam及智能門鈴Doorbell，近日被爆出現充電困難的情況。

Google網路雲端攝影機Nest Cam及智能門鈴Doorbell，近日被爆出現充電困難的情況。Google在一份支援文件中確認，兩款裝置在極低溫的情況下，會出現充電緩慢，甚至不能充電的問題。Google亦針對該問題，為用戶提供解決方法。

【Pixel摺機】有望今年推出？ 調研機構CEO爆料：2022年第3季投產

Google表示，設有內置電池的Nest Doorbell及Nest Cam，如果電池內還有電的話，可以在攝氏零下20度的溫度下運作，但無法在攝氏零度以下的溫度中充電。此外，電池在嚴寒天氣中，電量流失的速度也會加快。在接近零下20度時，裝置的可用時間可能只有平日的一半。

【Google Chrome】Google預告Chrome瀏覽器更新版本 即將修復11個漏洞

為解決裝置電池在嚴寒天氣下出現異常的問題，Google建議用戶可以開啟「Home app」，查看裝置的狀態。如果顯示「充電暫停」或「充電緩慢」，很有可能是受到低溫影響，用戶可考慮將裝置帶進室內充電。

【Google】Google Drive搜尋引擎更新 增過濾選項速找文件

責任編輯：廖淑瑩

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【YouTube】應對假消息　YouTube考慮停用影片分享功能
2022/02/18
【YouTube】應對假消息　YouTube考慮停用影片分享功能
【Windows】美國Windows11用戶可試用Android功能　微軟公開最低「硬件需求」（有片）
2022/02/18
【Windows】美國Windows11用戶可試用Android功能　微軟公開最低「硬件需求」（有片）

你可能感興趣

【YouTube】應對假消息　YouTube考慮停用影片分享功能
16:35 2022/02/18
【YouTube】應對假消息　YouTube考慮停用影片分享功能
【Windows】美國Windows11用戶可試用Android功能　微軟公開最低「硬件需求」（有片）
14:33 2022/02/18
【Windows】美國Windows11用戶可試用Android功能　微軟公開最低「硬件需求」（有片）
軟件 硬件 移動裝置 Google

下一篇文章

【蘋果動向】料3月初舉行發布會　彭博：蘋果今年會推4款配備M2芯片Mac新產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Meta】元宇宙熱潮！　Horizon Worlds每月活躍用戶人數增至30萬
【Meta】元宇宙熱潮！　Horizon Worlds每月活躍用戶人數增至30萬
【元宇宙】 L'Oréal申請虛擬商品商標　為進軍元宇宙作準備
【元宇宙】 L'Oréal申請虛擬商品商標　為進軍元宇宙作準備
【NFT安全】OpenSea用戶遭網絡釣魚攻擊　損失逾1,300萬元
【NFT安全】OpenSea用戶遭網絡釣魚攻擊　損失逾1,300萬元
【特朗普平台】特朗普自創社交平台TRUTH Social將上架　僅iOS用戶可使用
【特朗普平台】特朗普自創社交平台TRUTH Social將上架　僅iOS用戶可使用
【交通科技】日本首架氫能電車登場　不會排出二氧化碳
【交通科技】日本首架氫能電車登場　不會排出二氧化碳
【蘋果動向】AirPods變健身教練？　外媒爆料蘋果提交專利技術申請
【蘋果動向】AirPods變健身教練？　外媒爆料蘋果提交專利技術申請
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款