【大行點睇】摩通指美團未來幾日股價或進一步下跌　但認為股價調整為吸納機會　

摩根大通發表研究報告指出，發改委促外賣平台下調餐飲業商戶服務費標準，美團(03690) 股價於上周五(18日)下跌15%，雖然未來幾日股價或會進一步下跌，但該行認為是吸納的機會，因估計不會對公司未來幾個季度的財務產生重大影響。

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不過，該行認為在中國監管機構追求共同富裕的情況下，大型互聯網平台自願或非自願地承擔愈來愈多社會責任，這或引發投資者就有關政策或對大型互聯網商長期盈利影響作出辯論，可能會對近期估值造成壓力，惟影響應會隨時間而減弱，因為不可能以政策變化來推斷公司長期利潤。因此預期美團的估值將因良好的財務業績而恢復。該行對美團的目標價為295元，評級「增持」。

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