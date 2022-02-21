【大行點睇】摩通削微盟目標價近五成　惟仍認為集團業務具韌性

摩根大通發表報告指，微盟集團(02013) 管理層預期未來訂閱和商戶解決方案業務的增長均有超過30%，顯示集團在經濟下行的環境下業務仍具韌性。

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該行表示，集團正由以營銷及中小企業為導向的服務提供商，向更多以產品/技術及客戶為導向的平台轉型，認為這將令集團可有更長期的多重估值重評。摩通調低微盟2021年及2022年收入預測5%及7%，目標價由17元降至9元，評級維持「增持」。

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