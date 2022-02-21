【異動股】疫苗獲採用為加強劑　康希諾曾升16%惟其後升幅近全銷

國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，內地新冠疫苗的加強免疫對omicron突破感染具有抑制效果，近日衛健委已開始啟動新冠疫苗加強針混打，重點地區已先行啟動，可選擇康希諾生物（06185）或智飛生物疫苗。

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康希諾生物公布，旗下重組新冠病毒疫苗「克威莎」獲批用於序貫加強免疫接種，完成全程接種滅活疫苗滿6個月18歲以上的目標人群，可選擇其腺病毒載體疫苗來進行序貫加強免疫接種。



國家衛健委表示，凡全程接種國藥、科興公司滅活疫苗或康希諾生物腺病毒載體疫苗滿六個月的18歲以上的目標人群，可進行一劑次同源加強免疫，也可選擇智飛生物(300122)旗下智飛龍科馬的重組蛋白疫苗，或康希諾腺病毒載體疫苗進行序貫加強免疫。

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