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【異動股】疫苗獲採用為加強劑　康希諾曾升16%惟其後升幅近全銷

股樓投資 16:54 2022/02/21

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國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，內地新冠疫苗的加強免疫對omicron突破感染具有抑制效果，近日衛健委已開始啟動新冠疫苗加強針混打，重點地區已先行啟動，可選擇康希諾生物（06185）或智飛生物疫苗。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

康希諾生物公布，旗下重組新冠病毒疫苗「克威莎」獲批用於序貫加強免疫接種，完成全程接種滅活疫苗滿6個月18歲以上的目標人群，可選擇其腺病毒載體疫苗來進行序貫加強免疫接種。

國家衛健委表示，凡全程接種國藥、科興公司滅活疫苗或康希諾生物腺病毒載體疫苗滿六個月的18歲以上的目標人群，可進行一劑次同源加強免疫，也可選擇智飛生物(300122)旗下智飛龍科馬的重組蛋白疫苗，或康希諾腺病毒載體疫苗進行序貫加強免疫。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股 

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同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

 

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撰文 : 周兆邦

康希諾生物－B（06185） 港股

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