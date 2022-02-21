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批評麥當勞養豬手法不人道　「華爾街狼王」爭取董事會席位

環球政經 17:02 2022/02/21

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有人因愛護動物而茹素，但有否想過以經濟行動保護動物？《華爾街日報》報道，「華爾街狼王」卡爾·艾康 (Carl Icahn)近年來一直推動麥當勞善待豬隻的措施，麥當勞周日發聲明指，艾康已提名了兩名董事會成員，以維護麥當勞供應商的豬隻「權益」。

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被稱之為「激進投資者」的表示艾康，持有麥當勞200股股份。艾康之前就曾批評麥當勞飼養動物方式，形容是「駭人聽聞」（obscene）。

麥當勞透露，艾康已於今年的股東大會提名了兩名候選人。該公司又稱，艾康一直要求公司承諾，包括要求她們的美國豬肉供應商，轉為使用非以貨箱飼養的豬肉（"crate free" pork），即並設定具體實施時間表。

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對此麥當勞則在聲明中稱，鑑於目前的供應，這樣的承諾是不可能的，「並且會損害公司以平易近人的價，格為客戶提供優質產品的共同追求」。麥當勞在2012年承諾，不再向貨箱飼養懷孕母豬的生產商採購豬肉。據《華爾街日報》本月初的報道，這也是艾康在幕後推動改革。

不過麥當勞亦不甘示弱，表示艾康作為包裝豬肉公司Viskase的大股東，卻沒有公開呼籲Viskase採取類似於麥當勞2012年承諾。

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撰文 : 陳楚琨

產品 豬肉 經濟 麥當勞 美國

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