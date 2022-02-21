批評麥當勞養豬手法不人道　「華爾街狼王」爭取董事會席位

有人因愛護動物而茹素，但有否想過以經濟行動保護動物？《華爾街日報》報道，「華爾街狼王」卡爾·艾康 (Carl Icahn)近年來一直推動麥當勞善待豬隻的措施，麥當勞周日發聲明指，艾康已提名了兩名董事會成員，以維護麥當勞供應商的豬隻「權益」。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

被稱之為「激進投資者」的表示艾康，持有麥當勞200股股份。艾康之前就曾批評麥當勞飼養動物方式，形容是「駭人聽聞」（obscene）。

麥當勞透露，艾康已於今年的股東大會提名了兩名候選人。該公司又稱，艾康一直要求公司承諾，包括要求她們的美國豬肉供應商，轉為使用非以貨箱飼養的豬肉（"crate free" pork），即並設定具體實施時間表。

【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

對此麥當勞則在聲明中稱，鑑於目前的供應，這樣的承諾是不可能的，「並且會損害公司以平易近人的價，格為客戶提供優質產品的共同追求」。麥當勞在2012年承諾，不再向貨箱飼養懷孕母豬的生產商採購豬肉。據《華爾街日報》本月初的報道，這也是艾康在幕後推動改革。

不過麥當勞亦不甘示弱，表示艾康作為包裝豬肉公司Viskase的大股東，卻沒有公開呼籲Viskase採取類似於麥當勞2012年承諾。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機