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【異動股】北京多個輔助生殖項目納入醫保 錦欣貝康全日炒上近一成

股樓投資 16:56 2022/02/21

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北京市醫保局把16個輔助生殖項目納入醫保名單，推動多個生殖服務股今日造好。錦欣生殖(01951)全日大升9%收報8.81元，貝康醫療(02170)全日炒上8%收報6.71元。

【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
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北京市醫保局聯同市衛生健康委、市人力社保局印發《關於規範調整部分醫療服務價格項目的通知》，對63項醫療服務價格項目進行規範調整，並明確基本醫療保險報銷政策。同時，市醫保局、市人力社保局同步配套醫保及工傷報銷政策。

【阿里巴巴9988】阿里否認天貓更名自營 澄清僅為探索項目   詳情請看【下一頁

其中，為實施積極生育支持措施，將門診治療中常見的宮腔內人工授精術、胚胎移植術、精子優選處理等16項涉及人群廣、診療必需、技術成熟、安全可靠的輔助生殖技術項目納入醫保甲類報銷範圍。

新政策由3月26日起，在北京市公立醫療機構及非公立醫保定點醫療機構實行。

同場加映   【iM會客室】傷心的人別聽情歌 想贏的人別看恒指

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撰文 : 李尚毅

貝康醫療－B（02170） 錦欣生殖（01951） 港股

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