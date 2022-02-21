【異動股】北京多個輔助生殖項目納入醫保 錦欣貝康全日炒上近一成

北京市醫保局把16個輔助生殖項目納入醫保名單，推動多個生殖服務股今日造好。錦欣生殖(01951)全日大升9%收報8.81元，貝康醫療(02170)全日炒上8%收報6.71元。

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北京市醫保局聯同市衛生健康委、市人力社保局印發《關於規範調整部分醫療服務價格項目的通知》，對63項醫療服務價格項目進行規範調整，並明確基本醫療保險報銷政策。同時，市醫保局、市人力社保局同步配套醫保及工傷報銷政策。

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其中，為實施積極生育支持措施，將門診治療中常見的宮腔內人工授精術、胚胎移植術、精子優選處理等16項涉及人群廣、診療必需、技術成熟、安全可靠的輔助生殖技術項目納入醫保甲類報銷範圍。

新政策由3月26日起，在北京市公立醫療機構及非公立醫保定點醫療機構實行。

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