【Dyson】用家服務中心3月旺角開幕　工程師坐鎮即場維修　兼推升級優惠低至8折

▲ Dyson Owners Month 優惠期選購任何Dyson產品，均享額外6個月保養期及半價優惠購買Dyson產品配件。（資料圖片）

Dyson全新用家服務中心將於3月登陸香港，將由服務支援及工程師，為用家提供產品資訊、維護建議及維修服務。Dyson更由即日起，推出 Dyson Owners Month優惠。

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Dyson今日宣布，其全新用家服務中心將於3月在旺角開幕，佔地逾4,500平方呎， 設有即場服務櫃台以及維修專區。Dyson積極地擴充本地的服務團隊，該服務中心除了提供後備零件，亦將有已受培訓及具備經驗的服務支援及工程師坐鎮，為用家提供產品資訊、維護建議及維修服務。

為用家提供技術支援

同時，多位產品專家將在Dyson用家服務中心駐場，提供技術支援和服務，以及維修保養的專業意見。客戶可即場於該服務中心，或透過3月中旬推出的Dyson虛擬工程師支援服務向專家查詢。中心亦設有產品體驗區，展示Dyson最新科技及先進產品如何有效解決我們日常生活的問題。

因應Dyson用家服務中心開幕，Dyson於即日至3月13日，亦有一系列優惠。在Dyson Owners Month優惠期選購任何Dyson產品，均享額外6個月保養期及半價優惠購買Dyson產品配件，包括吸塵機配件吸頭、空氣清新機濾網及風筒風嘴等。用家亦可享限定產品升級換購優惠，低至8折。

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責任編輯：葉泳珊

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