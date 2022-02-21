【人幣定存】1年人民幣定存息最高2.88厘 高於人行同期2.7厘央票息

▲ 人行今天來港發250億元央票，1年期的中標票息為2.7厘、低於同期人幣定存2.88厘。

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月結在即挾高離岸人民幣拆息，復添人民銀行於今天（2月21日）在港發行總額250億元（人民幣，下同）的央票，令反映跨月度的1周拆息乍現4.14厘。而人行透過金管局標售的央票，合共接獲598.7億元申購，超額認購1.39倍。同時，在逾百億元的抽資效應下，人民幣定期存款也隨拆息挾高而加息，大眾銀行及華僑永亨今天全面調升存息。

至於人行央票的投標反應，當中3個月期涉資100億元，最高接納息率2.5厘；至於1年期150億元部分，中標票息是2.7厘。這是人行今年頭炮來港發人債，參考同屬低風險的人民幣定期存款息率，目前1年期的高息王是華僑永亨的2.88厘，3個月期是富邦的2.8厘年息。

內地自去年底已連番減息，但今天貸款市場報價息率（LPR）維持不變。專家指，人行透過金管局向央行及機構大戶標售的央票，反應較預期好，主因有二，第一，受惠人民幣近日走強而受捧，上周五（18日）人民幣離岸價一度升穿6.32，報6.318，創2018年5月以來新高；今午在岸價則暫報6.3261。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪料，3個月內人民幣為6.4，未來半年至1年目標6.5。

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第二，因人民幣債券的票息具仍息差優勢，亦令上述央票在外圍風雨飄搖下獲超購。上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，目前美國3個月期國債的二手孳息率約為0.42厘，而1年期約為1.1厘，人行同期央票的票息遠高於美債。

此外，綜觀人民幣定期存款，近期5間大小行齊加息，除了大眾銀行及華僑永亨出招外，上周建行亞洲已全面調升短中長息，上商則上升短存息，招商永隆向長息埋手。專家指，月結在即兼央票扯高拆息，預期中小業界續加息搶存。

比併人幣定存長短息，冠絕全城為南商及富邦旗下7天年息13.88厘；至於1個月期及3個月期皆以富邦稱王，年息分別為1個月期的5厘及3個月期的2.8厘。半年期呈雙冠，集友及富邦年息齊為2.8厘，1年期息率則以華僑永亨的2.88厘奪冠。上周五離岸人民幣拆息已全線扯升至逾3厘，今午3個月拆息報3.11厘，一年為3.08厘，皆高於同期定存息率，反映業界在牌面上未有蝕本搶息。

另方面，總覽人行對上一次推3個月及1年期央票，是去年11月，當時總額也是250億元，申購額合共743.3億元，超購1.94倍，為去年同期央票的超購反應最好。當時3個月央票的中標息率為2.59厘，1年為2.7厘，今天的中標結果較低，3個月低0.09厘，1年期更低0.05厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪