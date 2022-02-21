【疫市營商】螞蟻集團旗下AlipayHK為中小商戶減免交易費 為期6個月

螞蟻集團宣布，旗下AlipayHK將為中小商戶推出減免交易費措施，以協助一眾商戶減輕負擔，自2月1日起所有使用AlipayHK「商戶碼」的中小商戶，將獲得為期6個月的交易費減免。

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此外，在AlipayHK App內將設有香港抗疫專區「抗疫Go」，為用戶提供抗疫資訊和生活服務。螞蟻集團於2月18日透過螞蟻公益基金會向全港社區抗疫連線捐贈1,000萬元，相關款項將用於醫護人員防護物資補給和生活物資保障。

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記者：張以正