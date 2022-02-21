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【疫市營商】螞蟻集團旗下AlipayHK為中小商戶減免交易費 為期6個月

股樓投資 15:56 2022/02/21

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螞蟻集團宣布，旗下AlipayHK將為中小商戶推出減免交易費措施，以協助一眾商戶減輕負擔，自2月1日起所有使用AlipayHK「商戶碼」的中小商戶，將獲得為期6個月的交易費減免。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

此外，在AlipayHK App內將設有香港抗疫專區「抗疫Go」，為用戶提供抗疫資訊和生活服務。螞蟻集團於2月18日透過螞蟻公益基金會向全港社區抗疫連線捐贈1,000萬元，相關款項將用於醫護人員防護物資補給和生活物資保障。

【疫市營商】 HOME+推出1年吸逾10萬會員 香港寬頻楊主光：冀4、5年內收支平衡【見下頁】

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同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
 

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記者：張以正

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