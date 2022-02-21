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【搶菜潮】內地供港蔬菜稍回落至平日約7成 活豬供應已回復正常

理財智慧 14:30 2022/02/21

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第五波疫情之下，市場菜價大升，相信未來一段日子市民也要被迫捱貴菜。今日（21日）政府表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應大致穩定，約為平日供應量近7成。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出市面的內地供港蔬菜，因個別地方要進行防控消毒工作，供應量比日前稍為回落至約585000公斤，約平日供應量近7成；內地進口本港的冰鮮家禽和肉類，整體貨量維持在平日近6成；活豬供應已回復正常。

【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

供港蔬菜短缺價錢狂升 生菜兩小棵索價40元 椰菜賣70元 邊度仲有正常價蔬菜? 詳見【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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