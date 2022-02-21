【ET講股通】梁耀康：考驗支持（附time code）

俄烏局勢持續緊張，港股今早承接美股低開跌218點，半日反覆下跌，恒生指數半日跌172點，報24155點，成交680億元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM分別跌1%至3%；融創 （01918） 跌一成；藍籌新貴聯想 （00992） 逆市升逾6%。恒指考驗哪個關鍵支持位？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：08 - 港股今日市況速覽

00：33 - 恒指下望留意23800點支持位

01：59 - 港股下跌原因一：內地抵制元宇宙炒作 市場憂監管重現

03：01 - 港股下跌原因二：內房憂慮再現 內房股下跌累市

03：48 - 港股下跌原因三：烏克蘭、俄羅斯局勢未降溫 拖累市場氣氛

05：00 - 正榮地產 （06158） 大跌不宜沾手 內房股宜選國企龍頭

06：28 - 短期留意新經濟股可否企穩 消化利淡後或有資金重新吸納

07：03 - 內媒籲人行放水 港股或跟A股齊股受惠

07：48 - 美國今周通脹數據PCE、PMI、消費者信心指數不能輕視

08：45 - 潛力股推介：中聯通 （00762）

13：56 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 460元有貨會否再跌？

15：22 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 40元買入現應否持有？

17：10 - 觀眾問股：SPDR金ETF （02840） 可短炒嗎？

19：17 - 觀眾問股：美團 （03690） 可低撈？

20：30 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 7.23元有貨 上望及止蝕看多少？

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*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*【按此重溫-附time code】