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【蘋果動向】料3月初舉行發布會　彭博：蘋果今年會推4款配備M2芯片Mac新產品

科技 16:09 2022/02/21

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Mark Gurman預計，MacBook Pro及Mac mini有望成為首批採用M2芯片的產品。

每年蘋果發布會，不少「果粉」都將注意力放在新iPhone上，而Mac或會成為今年發布會的焦點。據《彭博》報道，今年蘋果將焦點集中在配備新Apple Silicon「M2芯片」的Mac產品上，預計今年內會有4款新Mac亮相。

【蘋果動向】AirPods變健身教練？ 外媒爆料蘋果提交專利技術申請

《彭博》知名蘋果產品爆料記者Mark Gurman在最新一期的專欄文章中指出，今年內會看到多款Mac新產品的主要原因，是因為蘋果希望加快將Mac從英特爾（Intel）芯片過渡至Apple Silicon。Gurman預計，MacBook Pro及Mac mini有望成為首批採用M2芯片的產品。

【Intel手提電腦】Intel首款搭載Arc遊戲顯卡手提電腦 將於今年首季推出

蘋果自2020年年底時，就推出三款配備M1芯片的Mac產品，分別是MacBook Air、Macbook Pro，以及Mac mini。當時蘋果執行長庫克曾提到，蘋果預計會花兩年時間將所有Mac產品所配備的芯片，由Intel逐步換成Apple Silicon，因此在今年內會看到更多配備Apple Silicon的Mac新產品推出。

【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會 新品主角係邊個？

責任編輯：廖淑瑩

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