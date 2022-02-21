【蘋果動向】料3月初舉行發布會　彭博：蘋果今年會推4款配備M2芯片Mac新產品

▲ Mark Gurman預計，MacBook Pro及Mac mini有望成為首批採用M2芯片的產品。

每年蘋果發布會，不少「果粉」都將注意力放在新iPhone上，而Mac或會成為今年發布會的焦點。據《彭博》報道，今年蘋果將焦點集中在配備新Apple Silicon「M2芯片」的Mac產品上，預計今年內會有4款新Mac亮相。

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《彭博》知名蘋果產品爆料記者Mark Gurman在最新一期的專欄文章中指出，今年內會看到多款Mac新產品的主要原因，是因為蘋果希望加快將Mac從英特爾（Intel）芯片過渡至Apple Silicon。Gurman預計，MacBook Pro及Mac mini有望成為首批採用M2芯片的產品。

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蘋果自2020年年底時，就推出三款配備M1芯片的Mac產品，分別是MacBook Air、Macbook Pro，以及Mac mini。當時蘋果執行長庫克曾提到，蘋果預計會花兩年時間將所有Mac產品所配備的芯片，由Intel逐步換成Apple Silicon，因此在今年內會看到更多配備Apple Silicon的Mac新產品推出。

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責任編輯：廖淑瑩