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Justin Bieber確診新冠肺炎 曾出席超級碗派對

環球社會熱點 15:46 2022/02/21

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加拿大男歌手Justin Bieber宣布確診新冠肺炎，被迫取消原定於美國拉斯維加斯舉行的演出。Justin Bieber上周曾出席美式足球超級碗賽前派對表演，有多位名人同場出席活動，恐增加爆發疫情風險。

英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒 【下一頁】

【復必泰】美推遲幼童打輝瑞疫苗 或不足抗Omicron 【下一頁】

外媒報道，27歲的Justin Bieber正在舉行Justice World Tour巡迴演唱會。他周末宣布確診新冠肺炎，病情雖不算嚴重，但要取消原定周日（20日）舉行的拉斯維加斯演出。

Justin Bieber原定於周二（22日）在亞利桑那州有一場演出，及於周四（24日）前往洛杉磯參加一場活動。但由於他沒有公布具體確診時間，也未能確定會否取消餘下行程。

Justin Bieber上周出席超級碗賽前派對他的妻子Hailey Bieber也有一同到場，據報亦確診新冠肺炎。

除了Justin Bieber夫婦外，多位名人也有出席超級碗賽前派對，包括名模Kendall Jenner與男友Devin Booker、饒舌歌手Ye（Kanye West）及其兩名子女。

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責任編輯：鄭錦玲

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