【Snapchat】Snapchat新功能　允許與朋友分享實時位置

▲ 為減少被跟蹤的風險，Snapchat限制了用戶可分享實時位置的時間和對象，包括允許用戶在15分鐘、1小時或長達8小時內與特定朋友分享他們的實時位置。（法新社）

隨著歐美多國正式啟動與新冠病毒共存安排，愈來愈多人將重返辦公室和校園，期望回復疫情前的生活模式。有見及此，Snapchat早前推出新功能，允許用戶與朋友分享實時位置，功能類似於蘋果（Apple）的Find My應用程式。

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據《CNN》報道，Snapchat與It's On Us合作創建這項新功能，後者是一家成立於2014年的非牟利機構，旨在打擊校園內的性侵犯行為。

78%美國用戶 願意在Snap Map分享位置

自2017年以來，Snapchat已允許用戶在其Snap Map功能上與朋友分享他們的位置，不過該功能僅在用戶打開應用程式時才會更新位置。Snapchat表示，每個月約有2.5億用戶使用Snap Map。去年5月，Snapchat稱其月度活躍用戶達到5億人。而據該公司調查所得，78%美國用戶願意在Snap Map上分享他們的位置，而且大多數人會把它視為一種與他人聯繫的安全方式。

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與Snap Map一樣，新功能在默認情況下將保持關閉。Snapchat表示，用戶可以瞬間打開他們的所在位置，但只能與特定的朋友分享。為減少被跟蹤的風險，該公司亦限制了用戶可分享實時位置的時間和對象，包括允許用戶在15分鐘、1小時或長達8小時內與特定朋友分享他們的實時位置。

用戶可通過點擊朋友的個人資料，並允許實時分享的新選項，來開始使用該新功能，Snapchat亦建議用戶只與值得信賴的朋友和家人分享。

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責任編輯：陳卓賢