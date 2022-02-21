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【有相睇】租客簽兩年「死約」換平租　低市價一成租盈暉臺企理三房

股樓投資 15:49 2022/02/21

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住宅租金持續回落，市場再錄低市價成交。香港置業陳渝說，荔枝角盈暉臺2座低層D室，實用面積761平方呎，三房連工作間間隔，向南、外望開揚荔枝角公園景，業主約一個月前以約2.8萬元放租，終吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約2,000元，以月租2.6萬元租出，實用呎租約34.2元，低市價約一成。

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據了解，業主肯以低市價租金租出上述單位，皆因租客願意簽兩年「死約」（雙方在租期內均受到租約的約束，需履行合約條文，不可解除租），而非常見「一年生、一年死」的條款。

代理透露，新租客見單位有簇新裝修，睇樓兩次，即決定承租。資料顯示，業主於2021年10月以約1,198萬元購入上述單位，以月租2.6萬元計，租金回報率約2.6厘。

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撰文 : 黃卓賢

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