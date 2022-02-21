【新股IPO】吉利旗下蓮花最快明年上海招股 集資數十億英鎊

吉利旗下英國汽車製造商蓮花（Lotus）計劃上市已傳了一段時間，最新消息指，蓮花擬集資數十億英鎊，目前已開始進行國際路演，可能最快明年在上海招股，但亦不排除在紐約或倫敦上市。

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消息又指，蓮花計劃明年在中國武漢開設1家製造工廠，生產其第1輛全電動運動型多功能車Lotus 4x4，冀十年內達成每年銷量十萬輛車的目標。

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記者：張以正