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【新股IPO】吉利旗下蓮花最快明年上海招股 集資數十億英鎊

股樓投資 15:18 2022/02/21

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吉利旗下英國汽車製造商蓮花（Lotus）計劃上市已傳了一段時間，最新消息指，蓮花擬集資數十億英鎊，目前已開始進行國際路演，可能最快明年在上海招股，但亦不排除在紐約或倫敦上市。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

消息又指，蓮花計劃明年在中國武漢開設1家製造工廠，生產其第1輛全電動運動型多功能車Lotus 4x4，冀十年內達成每年銷量十萬輛車的目標。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」

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同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
 

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記者：張以正

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吉利汽車（00175） IPO 港股

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