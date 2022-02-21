【職場熱話】一塊抹布惹衛生問題 老闆怒炒清潔阿姐 「以後自己張枱自己消毒抹淨」

現時疫情嚴重，每個人對衛生的注重程度都大幅提高，但也估不到竟因而引起老闆炒魷魚的殺機。近日有網民在討論區發帖，指老闆有一天因抹布衛生問題，大怒下即場炒了清潔阿姐，而發帖者指一方面覺得老闆沒做錯，另一邊也替清潔阿姐失去工作而感到難過，因而覺得很矛盾。

老闆炒清潔阿姐經過：

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同場加映：

此帖一出，引起網友熱議，意見頗為兩極，支持老闆及同情清潔阿姐的意見都有。

支持老闆的回應：

你諗深一層，是個清潔工冇公德，抺完馬桶條布抺你張枱，有啲工人姐姐亦一樣，呢啲唔關辛唔辛苦事，係個人冇公德、冇同理心

直情係冇用心冇用腦，老實講我好憎呢啲人，尤其老細問到仲講個咁蠢嘅大話。

連老闆既清潔你都唔識咩叫特別看待, 抵炒。仲有用啲咁低智的理由......清潔工應該都要尊重自己的工作做好佢吧

做得你老細，你估三歲咩。其實即場認錯，可能仲有彎轉，有啲人好討厭人講大話，死撐唔認錯。

係呀，我公司又係咁，個清潔工人，用一桶水洗過塊布，同啲同事抹枱。之後又用同一桶水，再拿同一塊布抹下個同事張枱。所以，每次見佢嚟，我就話我果張枱唔使抹

同情清潔阿姐的回應：

清潔一般都是一巾走天下，除非你事先講明抹某些東西一定要換巾或消毒！

其實可能只是工人姐姐習慣問題，可以提醒一次，炒魷魚就有點嚴重

點都先警告下，即炒就非常太過，呢個時勢多啲溝通

個清潔工都好慘，老細要炒乜嘢原因都得

鬼唔望佢請唔到人，自己做哂佢，咁少事就大吵大鬧，咁怕死就鎖自己係屋企

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責任編輯：李兆明



