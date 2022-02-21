嗶哩嗶哩9626股價午後跌幅擴大 挫半成失20天綫 股市 14:51 2022/02/21 分享： 嗶哩嗶哩（09626 ）股價午後跌幅擴大，跌半成成失20天綫，低見261元。另外，美團 （03690） 股價創新低，午後低見178元。騰訊 （00700） 同樣下挫近半成，低見466.8元；阿里巴巴 （09988） 則跌逾4%，低 見114.1元。京東集團 （09618） 股價逆市上揚，於287元水平爭持。 *重溫《開市揸沽》助你看清形勢，做好一周部署* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 烏克蘭、俄羅斯局勢緊張油價漲 油股可跟車？中海油883 vs中石油857又點揀？ 今日 烏克蘭、俄羅斯局勢緊張油價漲 油股可跟車？中海油883 vs中石油857又點揀？ 科網股監管重臨？ 京東（09618）長遠前景點睇？ 今日 科網股監管重臨？ 京東（09618）長遠前景點睇？ 華潤電力836續挫逾4% 已響起止蝕警號？ 今日 華潤電力836續挫逾4% 已響起止蝕警號？ 農夫山泉（09633）大熱染藍 譚智樂：穿頭破腳繼續調整 今日 農夫山泉（09633）大熱染藍 譚智樂：穿頭破腳繼續調整 滙豐005績前股價一度下挫 今日可否搏入炒業績？ 今日 滙豐005績前股價一度下挫 今日可否搏入炒業績？ 股票 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 京東（美：JD） 騰訊