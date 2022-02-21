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嗶哩嗶哩9626股價午後跌幅擴大 挫半成失20天綫

股市 14:51 2022/02/21

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嗶哩嗶哩（09626 ）股價午後跌幅擴大，跌半成成失20天綫，低見261元。另外，美團 （03690） 股價創新低，午後低見178元。騰訊 （00700） 同樣下挫近半成，低見466.8元；阿里巴巴 （09988） 則跌逾4%，低 見114.1元。京東集團 （09618） 股價逆市上揚，於287元水平爭持。

*重溫《開市揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

欄名 : 3分鐘睇股

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