【全城抗疫】滙豐銀行慈善基金捐1億元抗疫　香港紅十字會成首個受惠機構

由滙豐銀行（00005）成立的慈善基金，今日（21日）宣布捐出1億港元，與本港社區攜手抗疫，香港紅十字會將會是今次捐款的首個受惠機構。香港紅十字會將會推出「香港紅十字會抗疫同行熱線」，向需要檢疫、家居隔離及其他有需要人士，提供心理支援和健康資訊，此外亦會為有需要人士送遞心意包，内有檢測包、食物、家居清潔用品，以及常用緊急藥物。滙豐將於稍後公布計劃及其他項目的詳情。

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滙豐銀行慈善基金是本港規模最大、由商業機構營運的慈善基金之一，自新型冠狀病毒爆發以來，已合共捐出超過1.7億港元，提供短、中、長期的支援，減輕弱勢社群的財政負擔、提升社區身心健康。此外，滙豐亦推出多項紓綬措施，協助個人及商業客戶緩解短期經濟壓力。

滙豐集團於2020年3月亦公布在全球多個市場推出一系列支援措施，並捐出2,500萬美元（約1.95億港元）作為抗疫專項基金，支援全球在醫療和社區所需，以及確保糧食供應。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，鑑於本港疫情嚴峻，滙豐希望加強支援長者和弱勢社群，確保他們不會缺乏包括藥物抗疫用品等生活所需。他補充，長遠而言，豐會繼續推出不同項目，幫助社區恢復元氣，逐步走出疫情的陰霾。

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滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）就表示，他在滙豐35年的生涯當中親身感受到滙豐銀行慈善基金帶來的正面影響。滙豐致力與香港社區並肩同行共同抗疫，面對疫情的挑戰，滙豐義不容辭從慈善基金再捐出1億港元解決社區燃眉之急，並與香港紅十字會合作，推出相應的項目。

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責任編輯：嚴浩文