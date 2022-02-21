【異動股】 渣打獲高盛唱好 股價創近兩年高

渣打集團（02888）獲高盛上調目標價，股價今日（21日）逆市上升，高見61.35元，最多升3.6%，創近兩年來高位，最新報61.25元，升3.5%，成交額4億元。

大行予渣打集團投資評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

高盛研究報告指，渣打在業績報告中表示，力求在2024年或之前令有形股東權益回報達到10%，以收入勢頭為發展基礎，目標令複合年均增長率達到8%至10%，即將開始7.5億美元股份回購。該行表示，對渣打達到目標的能力有信心，因此將其目標價由68元上調7.4%至73元，評級「買入」。

該行將渣打2022、2023、2024和2025年每股盈利預測分別上調6%、13%、7%和2%，預計能為股東帶來超過50億美元資本回報。該行預計，渣打今年首季或上半年業績較弱將是主要風險，因爲主要市場香港的貸款增長、財富管理産品銷售，或信貸成本可能面臨疫情和宏觀經濟影響。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧