【再創新高】上季公屋平均輪候時間為6年　成23年以來最長時間

房委會公布上一季（截至去年12月）最新公屋輪候時間，在過去12個月獲派公屋的一般申請者的平均輪候時間為6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為4年。一般申請者的平均輪候時間，除了與1999年的輪候時間「打平手」，亦與房委會「等3年上樓」的目標時間增一倍。

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在2021年第四季獲編配入住公屋的一般申請約4,700宗，當中獲編配的長者一人申請約310宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為620宗。

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一般申請者及長者一人申請者的平均輪候時間，均較上一季、即2021年9月底分別上升了0.1年及0.2年，主要是由於多個大型公共屋邨項目，包括粉嶺皇后山邨、鑽石山啟鑽苑、深水埗白田邨及大埔富蝶邨在2021年第四季落成，讓為數不少輪候已久的一般申請者獲編配公屋，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。



在2021年12月底，約有15.2萬宗一般公屋申請，以及約9.65萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。

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