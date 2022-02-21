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馮德萊恩遭烏干達外交部長無視 打招呼握手無哂影

環球社會熱點 15:18 2022/02/21

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歐盟委員會主席馮德萊恩再次在國際舞台遭無視，出現尷尬一幕。在歐盟非洲峰會合照儀式上，馮德萊恩向烏干達外交部長打招呼，但後者卻無視馮德萊恩，直接走去與法國總統馬克龍及歐洲理事會主席查爾斯握手。

馮德萊恩警告俄羅斯 侵烏或失國際金融及商品市場 【下一頁】

歐盟非洲峰會合照儀式上馮德萊恩（Ursula von der Leyen）站左邊，歐洲理事會主席查爾斯（Charles Michel）及法國總統馬克龍（ Emmanuel Macron）則站右邊，與非洲聯盟領袖合照。當烏干達外交部長上前時，馮德萊恩向他打招呼，但該外交部長卻無視馮德萊恩，直接與查理斯及馬克龍握手，相當尷尬。

當眾人拍完合照後，馬克龍與查理斯立刻向烏干達外交部長介紹馮德萊恩，二人有交談，但外交部長卻未有伸手與她握手，然後離去。

    點擊圖片放大
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馬克龍稱成功斡旋 拜登普京同意舉行峰會 【下一頁】

短短40秒影片引起熱議，歐洲議會議員Dorien Rookmaker對事件表示憤怒，反問是否沒預料有女性出現國際舞台之上。Nexit Denktank活動組織亦指，事件再次反映歐盟未被尊重，與非洲領袖討論「共同未來和願景」時，卻沒有人對女性受忽視情況提出異議。

事實上，馮德萊恩亦曾遭遇不公平對待情況，去年會晤土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）時，馮德萊恩一度無位坐，其後仍要屈居下席，未獲安排中央位置就座。

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責任編輯：郭麗明

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