【阿里巴巴9988】阿里否認天貓更名自營 澄清僅為探索項目

近日有市場消息指，阿里巴巴(09988)旗下天貓將改版升級，設立自營旗艦店，並且天貓將更名為「貓享」。對於這一消息，阿里巴巴中國數字商業板塊相關負責人回應表示，天貓不會改名，「貓享」只是天貓App中的一個探索項目。至2時45分阿里報115.7元，跌3%。

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有業內人士分析稱，天貓淘寶融合後，如何提升客戶體驗實現高質量發展是其重中之重，也是其優勢所在，認為天貓轉自營是根本不可能，也沒有必要。

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另外，根據內地天眼App顯示，阿里巴巴旗下的阿里文化娛樂已全資控股大麥網關連企業北京大麥文化傳媒，優酷則退出股東行列。大麥網是內地綜合娛樂服務提供商業務覆蓋演唱會、話劇、音樂劇、體育賽事、曲苑雜壇及展覽等。

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