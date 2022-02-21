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【職場文化】高包容度領導方式　有助大辭職潮下留住人才

商業 14:30 2022/02/21

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由於在混合工作期間，企業將繼續大量使用Zoom、Teams、Slack等工具進行會議，Laura表示，「管理層務必要令會議更加有趣，使員工感到工作愉快而非苦差。」（法新社）

在「大辭職潮」（The Great Resignation）下，去年各行各業的離職數字屢創新高，就連招聘接替人手亦相當困難。《微軟2021年工作趨勢指數》（Microsoft  2021 Work Trend Index）報告指出，約41%受訪者計劃今年內辭職。數碼媒體廣告公司Integral Ad Science的亞太區高級副總裁Laura Quigley表示，疫情大流行下興起混合工作模式（hybrid work），如管理者能夠從中重整和改善工作流程安排，將有助吸引和挽留人才。

【職場文化】留住人才關鍵：提升員工參與度　管理層宜適時肯定員工表現

66%企業考慮重新設計工作空間

上述報告亦提到，逾70%員工希望可以維持彈性遙距工作安排，亦有超過65%受訪者渴望增加與團隊面對面合作的時間。為此，有66%企業決策者正考慮重新設計公司的工作空間，滿足混合工作的需求。

由於在混合工作期間，企業將繼續大量使用Zoom、Teams、Slack等工具進行會議，Laura表示，「管理層務必要令會議更加有趣，使員工感到工作愉快而非苦差。」她認為，企業需更注重應對員工在「數碼過勞」（digital burnout）、「Zoom恐懼症」和「地獄Powerpoint」等問題。 

【職場文化】如何應對大辭職潮？　報告：僱主宜了解員工渴望向上流動

隨著混合工作模式不斷演化，管理層亦要為每位致力改善遙距工作不平等的員工，建立一個具包容和歸屬感的文化。Laura認為，管理層者要明白員工有不同的喜好和選擇，包括工作地點等。另外，也要建立清晰的公司守則，例如安全守則，除了明確指導員工各項策略性工作，亦要鼓勵遙距員工積極參與會議。

需與員工直接溝通   了解其需要和期望

同時，也不要期望員工會接受以往的「管理層獨大」制度，員工將要求獲得更多選擇，並對自己的工作安排期望更多的自主權。因此管理層要計劃如何增加彈性，下放決定權給員工。

【職場文化】「有毒」職場文化　使員工離職機會高 10 倍

要成功轉型至彈性工作模式，企業需要檢視和了解自身業務的需要和優次。而混合工作模式要取得成功，首先要與員工直接溝通，了解他們的需要和期望，仔細研究後作出明智的決定。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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