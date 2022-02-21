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烏克蘭、俄羅斯局勢緊張油價漲 油股可跟車？中海油883 vs中石油857又點揀？

股市 14:30 2022/02/21

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烏克蘭、俄羅斯局勢緊張，刺激油價上漲。中海油 （00883） 今早市即炒上，現價買入可否追升？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？  重溫《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*【按此速睇－附time code】

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00：49 - 港股今日焦點速覽　
01：43 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：59 - 亞太股市早段市況速報
03：14 - 美國加息步伐怎預示？借烏俄局勢減慢加息？
07：01 - 美股繼續向下調整    價值股、資源股、銀行股跟跌殺傷力不大
08：05 - 納指跌穿200天綫     科技股短炒建議沽貨
09：08 - 美股或出現技術性熊市   去年若有利潤宜先逐步減持
11：13 - 美股不宜做槓桿    高追短炒要考慮投降
11：33 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：37 - 美團 （03690） 現超跌   搏反彈有何策略？
16：51 - 科技股拖低港股    留意短期恒指可否守24000點
18：01 - ​​預計假期後監管消息會陸續有來   宜做心理準備大市會再向下
19：01 - 滙豐 （00005） 短綫值搏率不高   不宜績前搏入
22：17 - ET一周開倉：滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、NVIDIA（NVDA.US）
27：11 - 觀眾問股：農夫山泉 （09633） 49.6元有貨有冇機會鬆綁？
29：25 - 港股開市初段市況速報
30：03 - 觀眾問股：聯想 （00992） 8.1元買入    染藍可否加注？
32：31 - 觀眾問股：油股可跟車短炒？中海油 （00883） vs 中石油 （00857） 點揀？
34：28 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 2.76元有貨可繼續持有？
38：01 - 港股、內地股市市況跟進
38：34 - 觀眾問股：京東 （09618） 310元有貨長遠前景點睇？現價可加注？
41：31 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 19.5有貨  要不要止蝕？
44：00 - 觀眾問股：中鐵建 （01186） 未有貨現價可入？
45：53 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 182.7元有貨睇中綫好嗎？
47：40 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.04元有貨怎操作？
49：23 - 觀眾問股：中媒能源 （01898） 4.9元低撈    短綫走勢點睇？
50：23 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 120元買入點算？
53：42 - 港股、內地股市開市初段市況速報
54：06 - 消息股：康希諾生物 （06185） 、金沙 （01928）
54：51 - 藍籌、科指、國指新貴速報：農夫山泉 （09633） 、聯想 （00992） 、商湯 （00020） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 、信義光能 （00968）
55：50 - 財經日誌提提你

 

欄名 : 3分鐘睇股

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