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英國王室慈善組織1年籌850萬 10名員工開支佔98％

環球社會熱點 14:30 2022/02/21

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英國王儲查理斯名下基金會早前捲入用捐款換取爵位及入籍的醜聞後，王室慈善組織再陷入風波。英媒披露女王英聯邦信託基金會一年內籌得近80萬英鎊（約850萬港元），但有98%款項都用於員工開支。

英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒 【下一頁】

英媒《每日郵報》報道，女王英聯邦信託基金會（Queen’s Commonwealth Trust）在截至去年3月的1年內，一共籌得79.6萬英鎊的款項。但基金會卻將其中78.7萬英鎊用作支付10名員工的薪金等費用。

基金會賬目顯示，超過一半現金流向基金會5名高層，合共收入為42萬英鎊（約446萬港元）。

雖然基金會的贊助人為英女王。英媒質疑基金會成立的目的是提供資金等協助年輕社區領袖從農業、就業、教育等方面改善社區，但卻將大部分捐款用於員工薪金等行政開支，究竟能否有效運用善款支援慈善工作。

【英國王室】哈里話返英國覺得唔安全 控英政府取消保安 【下一頁】

另外，哈里王子（Prince Harry）移居美國後加入加州矽谷新創公司Better Up擔任「首席影響力專員」（chief impact officer）。

英媒指女王英聯邦信託基金會與Better Up建立了合作夥伴關係，更在網站上公開表揚Better Up的業務相當出色。

倫敦諮詢公司 Brand Finance行政總裁David Haigh 表示，基金會應該詳細審查這種慈善合作夥伴關係是否適當。他表示所有獲得女王英聯邦信託基金會支援的企業都會獲得聲譽，而這種聲譽也具有經濟價值。

而基金會則回應指Better Up免費為年輕社區領袖提供支援，也是哈里作為基金會前任主席送給年輕人的一份慷慨禮物。

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責任編輯：鄭錦玲

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