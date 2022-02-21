【染藍新貴】聯想爆冷「染藍」兼獲滙豐研究上調目標價 股價曾漲逾一成

爆冷「染藍」的聯想集團（00992）下月再度晉身恒指成份股，今日（21日）曾漲超過一成，高見9.44元逾4個月高位，暫報9.04元，升5.9%，成交額5.8億元。

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恒生指數公司上周五（18日）宣布季度檢討，將恒生指數成份股由原來的64隻增加至66隻，新增聯想和農夫山泉（09633），所有變動將於3月7日起生效。

滙豐研究調升聯想目標價5.9%至12.6元，並重申「買入」評級，以反映調高公司2022財年及2023財年盈測9%及6%。該行預計，聯想今年手提電腦出貨量與去年持平，但預計今年手提電腦收入按年增長5%，主要是2022財年上半年商務需求較穩固，而商務銷售佔聯想出貨量60%，更好的產品組合支持有利收入增加。

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記者：郭秀慧