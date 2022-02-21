馮德萊恩警告俄羅斯 侵烏或失國際金融及商品市場

面對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事部署及威脅，歐盟早前表明一旦發生入侵將制裁俄國。歐盟主席馮德萊恩日前透露部分可能制裁的範疇，警告俄羅斯若入侵烏克蘭，可能失去國際金融及商品市場。

馬克龍稱成功斡旋 拜登普京同意舉行峰會 【下一頁】

【烏克蘭】政府軍2死4傷 澤連斯基要求與普京對話nbsp;【下一頁】

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周日（20日）接受德國公共廣播聯盟（ADR）訪問時表示，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將會可能被國際金融市場切割，歐盟將制裁出口所有俄羅斯現代化及經濟多元化需要的重要商品。

馮德萊恩強調，只有入侵發生才會用上制裁，反駁烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的要求，立即制裁俄羅斯。馮德萊恩指歐開制裁力度及數量龐大，會給俄羅斯機會重回外交層面及談判桌解決紛爭，表明現時尚有時間。

另外，馮德萊恩認為俄羅斯依賴化石燃料出口是其弱點之一。馮德萊恩指化石燃料佔俄羅斯出口3分2，亦是其一半財政收入來源。她稱俄羅斯急需現代化，但假如制裁升級，俄國的現代化將不可能實現。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培