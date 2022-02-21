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【互聯網監管】遊戲版號審批傳停＋抵制炒作元宇宙　騰訊逾200億成交挫半成

股市 16:36 2022/02/21

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【互聯網監管】遊戲版號審批傳停＋抵制炒作元宇宙　騰訊逾200億成交挫半成

中資互聯網股監管憂慮升級，內媒周一引述不具名遊戲公司消息人士指，遊戲公司今年也不新發版號，而聲稱業內早於農曆年前就已知道。內地繼續加強青少年防沉迷，對廢土題材、娘化男性、美化日本軍國主義、無政府主義等遊戲題材實施嚴格監管，並一律不允許。事實上，中國自去年7月起，便未有新遊戲獲得版號。騰訊 （00700） 等中資科網股尾市大成交急跌。

另外，由三大電訊商、華為等所組成的「中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會」發布《元宇宙產業自律公約（擬一屆一次全會通過）》，提出元宇宙業務應立足服務實體經濟，堅決抵制利用元宇宙熱點概念進行資本炒作，避免形成市場泡沫。

雖然遊戲版號停批消息未獲證實，中資科技股尾市跌幅擴大，主打互聯網內容的股份跌幅尤深。騰訊尾市曾跌近6%，低見440.6元，收市仍跌5.2%，報445.4元，成交近208億元。「B站」嗶哩嗶哩 （09626） 收跌近一成，報249元。網易 （09999） 跌3.8%，快手 （01024） 跌7.3%。

其他主要科網股方面，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、百度 （09888） 都跌近4%。

騰訊音樂申請「元宇宙」商標遭駁回

據內媒報道，「中國移動通信聯合會」成員包括中國移動 （00941） 、中國電信 （00728） 、中國聯通 （00762） 、華為等，而旗下元宇宙產業委員會去年成立，是內地首家獲批的元宇宙行業協會，致力於推動元宇宙產業健康持續發展。

該份《公約》提出，要強化主體責任，遠離非法模式。抵制編造虛假元宇宙投資項目、發行元宇宙虛擬幣等非法金融活動，遠離打著元宇宙遊戲等旗號的新型騙局，警惕虛擬房地產等新型標的的投機炒作風險，避免不良信息在元宇宙項目中傳播。

近期，中資科網巨企都在部署元宇宙潛在業務，並相繼公布申請「元宇宙」商標，但據中國商標網信息，近日，騰訊音樂娛樂科技（深圳）元宇宙相關商標遭到駁回，目前商標狀態為等待駁回複審，商標申請日期為2021年9月。此外，騰訊科技申請註冊的qq元宇宙、天美元宇宙等商標仍在註冊申請中。

騰訊調配職員建「XR擴展現實」業務 拓全真互聯網、或涉足硬件，可見【下一頁】

瑞信：「元宇宙」刺激全球科技、媒體和電訊行業現新機遇 料三港股可受惠，可見【下一頁

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

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編輯：姚卓然

港股 經濟 騰訊控股（00700） 元宇宙 嗶哩嗶哩—SW（09626） 百度集團—SW（09888） 快手—W（01024） 阿里巴巴－SW（09988） 遊戲 服務

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