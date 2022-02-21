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【A股炒乜】「東數西算」帶動每年千億投資 數據中心板塊漲停

股樓投資 14:49 2022/02/21

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隨着「東數西算」工程啟動，上市公司是否參與該工程或在相關區域是否有算力部署成為投資者關注的焦點。據專家估算，通過算力樞紐和數據中心集群建設，將有力帶動產業上下游投資，預計每年能帶動社會投資超過4,000億元（人民幣，下同）。

【同場加映】青姐話：疫情無限 唯有等V彈

在A股之中，有關中國數據中心概念股周一（21日）延續漲勢，多隻股份上演漲停潮，好像依米康（深：300249）、首都在線（深：300846）、南凌科技（深：300921）、浙大網新（滬：600797）和佳力圖（滬：603912）等股份均錄得漲停。

【延伸閱讀】2022年部署：摩通推薦11隻中資價值股，請按【見下頁

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此前，發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等八地啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，「東數西算」工程正式全面啟動。安信證券稱，「東數西算」工程全面啟動，隨着全國一體化算力網絡的布局的規劃逐步落地，數據中心建設加速推進，從而帶動服務器和通信等產業的進一步發展。信通院預計2021至2023年國內IDC市場規模的年複合增速將保持27%左右。

【同場加映】溫股知新：藍籌業績期在即 生科金融股分析

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記者：林衛

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南凌科技（深：300921） 佳力圖（滬：603912） 中華人民共和國國家發展和改革委員會 依米康（深：300249） 浙大網新（滬：600797） 大數據 A股 中國

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