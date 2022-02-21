【券商點睇】2022年車企銷售目標「穩增長」 券商對車市需求樂觀

據內地報道，近期研究機構走訪國內多家龍頭車企，了解2022年各大車企的銷售目標將保持穩定增長，自主品牌新能源汽車滲透率目標較高。另一方面，2022年優質車型將持續投放，電動化、智能化將加速，預計2022年國內新能源汽車銷量達480萬輛，按年增長38%。申萬宏源指出，2022年車市需求相對樂觀。在供給有效改善的情況下，預計銷量可按年增長10%。經走訪後，9家主要車廠的整體銷量目標為1,323萬輛。其中，比亞迪（01211）銷量目標按年增長100%，蔚來（NIO）銷量目標增長60%，長城汽車（02333）銷量目標增長42%，吉利汽車（00175）銷量目標按年增30%。

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2022年，多款新車型將發布，助力車企銷量、營收增長。根據廣發證券報告，吉利品牌下具備強競爭力的星越L和星瑞、平台化換代後的博越和帝豪將貢獻較大增量，幾何品牌高性價比小型車和極氪品牌智能高端電動車將上量，預計吉利汽車2022年主營業務收入達1,421.2億元，按年增長39.4%。華金證券表示，長城汽車WEY品牌多款DHT車型均在2021年第四季上市，目前處於產能爬坡期，預計2022年將是公司DHT車型爆發元年。

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新能源汽車方面，申萬宏源指2022年自主品牌新能源汽車滲透率目標較高。其中，上汽自主品牌、長城汽車、吉利汽車目標分別為15%、17%、17%，比亞迪的滲透率目標達95%。乘聯會數據顯示，2022年1月國內新能源汽車市場滲透率顯著提升，自主品牌滲透率遙遙領先，新能源汽車零售滲透率為16.6%，較2021年1月提升近10個百分點。

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記者：林衛