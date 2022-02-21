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【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億

股樓投資 14:08 2022/02/21

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海底撈（06862）發盈警，料去年業績轉盈為虧。海底撈股價午後跌幅加劇，暫報19.02元，跌5.8%，成交額3.5億元。 

大行予海底撈投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
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    +5

海底撈預期，截至去年底止年度錄得淨虧損約38億至45億元（人民幣，下同），而2020年同期則錄淨利潤約3.1億元；去年收入料超過400億元，增長超過40%。

公司表示，預期業績虧損主要歸因於去年300餘家餐廳關停及餐廳經營業績下滑等因素，導致的處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約33億元至39億元。另外，全球持續變化和疫情反覆，過去兩年門店網絡快速擴張及公司內部管理問題等，對海底撈餐廳經營狀況帶來衝擊。

公司提到，特別是在去年下半年餐廳營運受到全球區域性的疫情暴發和公共衞生管控措施顯著影響，導致經營業績較按年出現下滑，而海外門店去年出現虧損加劇的情況。

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記者：郭秀慧

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疫情 盈警 海底撈（06862） 目標價

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