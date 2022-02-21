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【人仔強勢】人民幣兌美元逼近4周新高 資本流入撐人仔扒逆水

股樓投資 14:39 2022/02/21

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據路透社報道，人民幣兌美元即期周一（21日）早盤創近四周新高，逼近春節前創下的6.32高點。在美國聯儲局加息如箭在弦，中外貨幣政策交錯的背景下，人民幣兌美元逆勢向上，展現出強勢姿態。交易員稱，近期俄烏危機走向繼續主導市場，由於法國早前撮合美俄舉行峰會緩和了市場緊張情緒，美滙指數回吐部分漲幅，人民幣順勢小升，但幅度依舊受限。

【同場加映】青姐話：疫情無限 唯有等V彈

業內人士分析，未來人民幣滙率走勢面臨的不確定性因素仍較多，前期促成滙率升值的一些因素可能弱化，應避免對滙率走勢形成單邊預期。事實上，釋放人民幣滙率彈性正當其時，既可對沖外部風險，亦可護航貨幣政策自主調控，有效應對國內經濟面臨的「三重壓力」。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股，請按【見下頁

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過去一年，中國出口和結售滙順差強勁發揮了主導作用。還有就是直接投資和證券投資項下資本淨流入、人民幣套息屬性增強，以及季節性結滙需求釋放等因素，進一步提振人民幣滙率升勢。特別是，多元化配置需求驅動國際投資者增持人民幣資產，或在一定程度上抵消中美利差收窄帶來的不利影響。華創證券首席宏觀分析師張瑜稱，當前人民幣滙率「強而不貴」，距前期敏感位仍有10%以上的戰略縱深，即使未來出現一定程度貶值，仍有能力護航貨幣政策獨立性。

【同場加映】溫股知新：藍籌業績期在即 生科金融股分析

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記者：林衛

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