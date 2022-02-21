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【全球疫情】澳洲今日起重開邊境 多國陸續放寬防疫限制

環球政經 14:27 2022/02/21

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澳洲今天（21日）起重開關閉近兩年的邊境，已接種兩劑疫苗的國際旅客，入境後均毋須隔離。預計今日會有超過50班來自洛杉磯、東京、溫哥華、新加坡等地的國際航機飛抵澳洲，其中27班航機會降落於澳洲最大城市悉尼，有望重振當地的旅遊業，至於西澳定則會於3月3日才向國際旅客重開邊境。

【青姐話】疫情無限    唯有等V彈  

除澳洲外，多國亦陸續放寬防疫限制。以色列自2020年3月關閉邊境，其後逐步放寬防疫限制，以色列政府於昨日（20日）宣布下月1日起重開邊境，容許未接種疫苗人士入境，但需要在登機前及抵埗後提交核酸檢測陰性結果。

英國亦會於今日（21日）宣布，解除餘下限制公眾自由的防疫措施，新冠肺炎確診者將毋須繼續自我隔離，實行「與病毒共存」的防疫策略。

南韓儘管疫情仍見嚴峻，但在上周六（19日）起已放寬部分防疫限制措施，容許餐廳和咖啡室的營業時間，由晚上9時延長至10時，私人聚會人數上限就維持在6人。

【大行報告】瑞銀料社交距離措施或維持逾90日 2至3月零售或大跌兩成 看好領展疫市下跑贏行業【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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